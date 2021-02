3-1-bekerzege tegen Charleroi of niet, Hein Vanhaezebrouck was scherp voor zijn spelers nadat AA Gent dankzij invallers Tissoudali en Odjidja doorstootte naar de kwartfinales. “We missen absolute leiders.” Over de wedstrijd zelf zei hij dat AA Gent “zelfs 0-5 had kunnen verliezen”. Slik.