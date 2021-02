Stephen Curry scoort gemiddeld 30 punten in NBA: deze keer zijn het er 40, waaronder tien driepunters...

Stephen Curry is dit seizoen opnieuw extreem ‘hot’ in de NBA. De guard van Golden State Warriors dropte afgelopen nacht tien driepunters en leidde zijn team met een “veertiger” naar de winst versus Orlando Magic.

In 26 matchen telt Stephen Curry een waanzinnig gemiddelde van 30 punten, 5 rebounds en 6 assists. De 32-jarige guard leek na NBA-titels in 2015, 2017 en 2018 en met Golden State Warriors op weg naar een nieuwe dynastie in de NBA.

Blessures bij hemzelf en onder meer sterspelers als Kevin Durant (transfer naar Brooklyn Nets) en Klay Thompson (nog steeds out) maakten dat de afgelopen seizoenen nieuwe titels uitbleven. Ook deze campagne is Golden State Warriors omwille van onder meer de afwezigheid van Klay Thompson geen favoriet. Stephen Curry blijft echter schitteren en zijn team op sleeptouw nemen.

Tegen Orlando Magic lukte hij maar liefst 40 punten, waaronder tien driepunters. Samen met Andre Wiggins (21 punten) leidde de guard Golden State versus Orlando Magic naar een 111-105 zege.

Met 14 op 26 prijken de Warriors in de Western Conference stevig in de top 8. De eerste acht van de Eastern en Western Conference zijn na de reguliere fase geplaatst voor de play-offs.

Philadelphia 76’ers onderuit

In de Eastern Conference leed leider Philadelphia 76’ers (18 op 26) ondanks 35 punten en 9 rebounds van Joel Embiid en een double-double van Ben Simmons (23 punten, 11 rebounds, 9 assists) een 118-114 nederlaag bij Portland Trail Blazers. Onder meer Damian Lillard (30 punten), “good old” Carmelo Anthony (24 punten) en de Turk Enes Kanters stuwden de Trail Blazers naar winst. Met 14 op 24 staat Portland vijfde in de Western Conference.