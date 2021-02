Doku met Stade Rennais niet opgewassen tegen Angers in Franse beker

In de Franse beker heeft Rennes donderdag in de 1/32 finales met 2-1 verloren van Angers. Rode Duivel Jérémy Doku speelde heel de wedstrijd voor Rennes.

Angers kwam snel op voorsprong via Angelo Fulgini (4.), op penalty verdubbelde hij vroeg in de wedstrijd de score (14.). Stade Rennais kwam nog wel terug in de wedstrijd via Sehrou Guirassy (53.), maar het was onvoldoende om verder te bekeren. Angers mag zo naar de zestiende finales.

(belga)