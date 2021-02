Chelsea mag als laatste naar kwartfinales FA Cup, alle affiches bekend

Op bezoek bij tweedeklasser Barnsley haalden de Londenaars het met het kleinste verschil: 0-1 na een treffer van Tammy Abraham na 65 minuten. In de slotfase was het nog bibberen voor Chelsea, maar de 0-1 bleef op het bord en zo mag de verliezende finalist van vorig seizoen naar de laatste acht en blijft Thomas Tuchel ongeslagen als coach van The Blues. In die kwartfinales is Sheffield United de tegenstander.

Het Leicester City van Youri Tielemans en de geblesseerden Dennis Praet en Timothy Castagne wacht een stevige clash met de komst van Manchester United. City moet dan weer op bezoek bij Everton, dat het Tottenham Hotspur van Toby Alderweireld uitschakelde na een doelpuntenkermis (5-4). Tweedeklasser Bournemouth staat tegenover Southampton, dat donderdag het Wolverhampton van Leander Dendoncker uit de Beker kegelde en eerder al het eindstation bleek voor Bekerhouder Arsenal.