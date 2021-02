AUSTRALIAN OPEN. Serena Williams ziet af op laatste dag met publiek

Serena Williams (WTA 11) staat in de vierde ronde van de Australian Open. De 39-jarige Amerikaanse, het tiende reekshoofd en één van de topfavorieten in Melbourne, rekende vrijdag na één uur en 39 minuten tennis in twee sets (7-6 (7/5) en 6-2) af met de negentienjarige Russische Anastasia Potapova (WTA 101).

Vooral in de eerste set had Williams het erg lastig. Ze moest twee setballen van Potapova wegwerken. In de tweede set nam ze wel vlot afstand van de Russische. Williams is in Melbourne op zoek naar een 24e eindoverwinning in een grandslamtoernooi, waarmee ze op gelijke hoogte zou komen van recordhoudster Margaret Court. De laatste grandslamzege voor Williams dateert van 2017 in Melbourne.

De Amerikaanse treft bij de laatste zestien de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7). De dubbelpartner van Elise Mertens en het zevende reekshoofd versloeg in haar derde ronde de Amerikaanse Ann Li (WTA 69) in twee sets (6-3 en 6-1). In het dubbelspel mogen Mertens en Sabalenka ook een ronde verder nadat hun tegenstanders, de Australische Ashleigh Barty, nummer een van de wereld in het enkelspel, en de Amerikaanse Jennifer Brady forfait moesten geven.

Laatste dag met publiek

In de Australische staat Victoria begint vrijdag om middernacht een nieuwe lockdown van vijf dagen omdat gevreesd wordt dat de Britse coronavariant zich in de staat aan het verspreiden is. Daardoor is er de komende vijf dagen geen publiek meer toegelaten op de Australian Open (lees meer).