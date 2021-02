Deze mensen delen laatste momenten uit hun leven met James Cooke in ‘Leef!’

Een portret zodat ze nooit vergeten worden. Dat brengt James Cooke vanaf 22 februari in het programma Leef! op Play4. Daarvoor volgde hij zes mensen: John, Lien, Sylvia, Dimitri, Evy en Wouter. Allen levensgenieters met een ziekte die hun tijd op deze wereldbol inkort. Slechts twee van hen zijn nog in leven.

Dimitri is 39, getrouwd met Stefanie en papa van twee kinderen. Zes jaar geleden werd bij hem leukemie vastgesteld. Bij een beenmergtransplantatie stootte zijn lichaam de donor af. Genezing was niet meer mogelijk. Een halfjaar geleden is Dimitri overleden.

Dimitri heeft zes jaar leukemie gehad. — © Play4

De 62-jarige John werd al voor de derde keer geconfronteerd met kanker toen een half jaar geleden uitzaaiingen gevonden werden in zijn longen. Hij laat zich niet langer behandelen en wil zijn laatste maanden volop beleven. Recent heeft hij afscheid genomen van het leven.

John heeft zijn behandelingen stopgezet. Recentelijk is hij overleden. — © play4

Wouter, een gepassioneerde muzikant van 53, genas tien jaar geleden van blaaskanker. Zeven jaar later herstelde hij van darmkanker. Maar een jaar geleden is de ziekte weer de kop opgestoken. Met een keihard verdict: nog maximaal zes maanden te leven. Wouter is intussen overleden.

De 35-jarige Evy heeft een aangeboren hartafwijking. Op haar 22ste kreeg ze een donorhart, maar ook dat hart bleek een afwijking te hebben. Haar jeugd heeft ze doorgebracht in het ziekenhuis, en ook met het nieuwe hart volgden nog meer operaties. Een uitputtend traject. Intussen heeft ze haar behandelingen stopgezet. Ze leeft nog, alleen weet ze niet hoelang die bonustijd met haar dochtertje Amy Rose (9) zal duren.

Van de dokters heeft de 37-jarige Lien maximaal twee jaar gekregen, toen bij haar een zeldzame vorm van galwegkanker werd vastgesteld. In die tijd wil Lien er met haar indrukwekkende levensvreugde vooral nog zo veel mogelijk zijn voor haar dochtertje van 7, Jasmijn. Een paar maanden na de ontmoeting met James is ze overleden.

© Play 4

Sylvia is net geen veertig jaar. Samen met haar man Rachid heeft ze twee zonen, Youssri en Redouan. Drie jaar geleden, bij de geboorte van Youssri, werd bij Sylvia terminale lever- en darmkanker ontdekt. Sylvia weet tot op de dag van vandaag de prognoses van de artsen te overleven.