Hubo Limburg United-Okapi Aalst, vrijdag om 20.30 uur (EuroMillions League) /

Het was schrikken toen publiekslieveling Nathan Kuta Hubo Limburg United in het tussenseizoen ruilde voor Okapi Aalst. Door de coronacrisis heeft het acht maanden geduurd, maar vrijdag is het zo ver. Dan is hij met de Oost-Vlamingen te gast in de Alverberg.