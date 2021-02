Anderlecht is ontploft. Paars-wit gaat naar de kwartfinales van de beker na een 0-5 zege tegen Union. De 1B-club was nochtans lang niet slecht, maar plots kon RSCA wel vlot scoren. Uit voorzetten van Amuzu, uit assists van de backs en via aanwinst Abdoulay Diaby. De dreiging die al even in de lucht hing werd nu ook omgezet in doelpunten. Dat belooft voor later.