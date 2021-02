De eerste rit in de Ronde van de Provence was een prooi voor Davide Ballerini. De snelle Italiaan van Deceuninck - Quick-Step remonteerde in extremis Frans kampioen Arnaud Démare. Na afloop kwam er op sociale media behoorlijk wat kritiek voor over de onveilige laatste kilometer in Six-Fours-Les-Plages. En uiteraard was de UCI kop van jut.