Het vaccinatiecentrum in be-Mine krijgt de Vlaamse primeur. “Zondagavond krijgen we een eerste lading van 300 vaccins”, zegt burgemeester van Beringen Thomas Vints. “Maandagmiddag gaan we in be-Mine de eerste 100 vaccins toedienen aan plaatselijke huisartsen, thuisverpleegkundigen en tandartsen.” — © Raymond Lemmens