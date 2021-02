Roeselare sluit groepsfase Champions League volley in schoonheid af

Roeselare heeft donderdagavond op de zesde en tevens laatste speeldag in groep D van de Champions League mannenvolley met 3-0 (22-25, 21-25, 22-25 na 1 uur en 22 minuten) gewonnen van de Italiaanse topclub Modena. Met 23 punten was Mathijs Desmet matchwinnaar voor de West-Vlamingen.

Voor Roeselare was het de tweede zege op rij in deze groepsfase, woensdag werd er reeds met 3-1 gewonnen van het Russische Kuzbass Kemerovo. Het zijn echter zeges voor de statistieken, want Roeselare had zijn eerste vier groepswedstrijden allemaal verloren, waardoor ze al langer kansloos waren om door te stoten. Enkel de vijf groepswinnaars en de beste drie tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales. Met zeven punten sluiten ze af op de derde plaats. Modena staat met twaalf punten voorlopig nog aan de leiding, maar Warschau volgt met één punt minder en heeft een wedstrijd minder op de teller.

Met Lindemans Aalst was nog een tweede Belgische ploeg actief in de Champions League. De Ajuinen verloren in december en januari hun zes groepsduels.