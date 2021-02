Kuitenbijter with a view

“Ik ga er het liefst wandelen heel vroeg in de ochtend, ofwel ’s avonds. Je moet echt eens een zonsonder-gang hebben gezien vanop de terril. Het mooiste stukje is de aankomst bovenaan de top: waar je geniet van het uitzicht, en nog even niet moet denken aan de weg bergaf.” (lacht)Starten doe je aan de Thor Campus, waar je je tijdens de zomer met wat goede wil in Italië kan wanen. Bossen van berk en den elders hebben dan weer iets Pools, of Baltisch. En een prachtige Indian Summer-dag in het Nationaal Park kan wel eens herinne-ringen aan Canada triggeren. Het zijn die landschappen die mensen naar hier lokken en tegelijkertijd de Limburger zelf laven. Thor CampusBofkonten zijn we. En het is in die landschappen waar openbare kunst in Limburg helemaal tot bloei komt. Dat is ook in Kerniel zo. De Schotse kunstenaar Aeneas Wilder bouwde hier in 2012 in opdracht van de Provincie - toen die nog stevig aan de kar trok van het openbare kunstproject PIT-158: een houten, architecturale sculptuur. Je kan er een grote diaprojector in zien als je wil. Een cirkel van hout, een fragmentarisch uitzicht biedt op de Vallei van Colen op wiens flank het kunstwerk werd opgebouwd.

© Start en aankomst aan het Thor park

Groen Wilder liet zich inspireren door het klooster van Colen, officieel abdij Mariënlof, dat er vlak naast ligt. In de eveneens erg mooie abdij met zijn charmante poort (de vorm van het kruis verraadt de hand van de Kruisheren), bevindt zich ook nog het Sint-Odoliaschrijn, een prachtig beschilderde kist met relieken. Zelfs indien niet blijft deze wandeling zonder moeite overeind. Soms langs de oude spoorlijn (lijn 23, of het Fruitspoor dat appelen en peren naar de omliggende fabrieken bracht om er stroop van te maken), daarna in de velden die het klooster vanachter besluipen. Links, op de betonnen landbouwweg verder, licht glooiend tussen de velden.

Wandeling: Verborgen Moois - Afstand: 4,3 km als je parkeert aan Het stadion van KRC zelf, ongeveer 5,5 km als je aan de Stroopfabriek vertrekt. - Signalisatie: Rode pijl - Nodig: Goede wandelschoenen zijn voldoende.

