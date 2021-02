De Europese Commissie heeft er “vertrouwen” in dat Paul Rusesabagina in Rwanda op een “eerlijke, geloofwaardige en onafhankelijke” manier berecht zal worden. Dat heeft eurocommissaris Nicolas Schmit geantwoord op vragen van Europarlementsleden die zich ongerust maken over het lot van de man die tijdens de genocide in zijn land als hotelmanager meer dan duizend mensen van de dood redde.