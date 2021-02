In Denemarken zijn in totaal zeven verdachten in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van terrorisme. Volgens de Deense inlichtingendienst PET zijn ze opgepakt tijdens een grote antiterreuroperatie van zaterdag tot maandag. Eerder op de dag raakte al bekend dat de Deense en Duitse politie drie Syrische broers hadden opgepakt op verdenking van terrorisme.