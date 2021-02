IJspret in Schalbroek

Lummen

Donderdag werd er al geschaatst, met de ijsstoel gereden en baantjes gegleden op de eerste vijver van Schalbroek. Kris Beysen en Debbie Reynders amuseerden zich in de namiddag met hun kinderen Kobe, Seppe en Joppe. “Ik ben in de buurt opgegroeid en kom hier al jaren, maar voor de kinderen was het de eerste keer”, aldus Debbie. Natuurpunt kocht enkele jaren geleden de drie eeuwenoude vijvers en ze hangen elk jaar aan de eerste vijver bordjes ‘Betreden op eigen risico’. Schaatsen op die vijver is toegelaten, op de twee andere plassen niet. Die afspraak werd jaren geleden gemaakt met de buurtbewoners. Vorig jaar werd het slib uit de eerste vijver afgegraven en sindsdien staat er slechts een dertigtal centimeter water. De ijslaag is op de meeste plaatsen voldoende dik, maar toch is voorzichtigheid geboden ook al is de vijver momenteel heel erg ondiep.