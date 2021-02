Sihame El Kaouakibi dient strafklacht in tegen “personen gelieerd” aan omstreden vzw

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) dient zelf een strafklacht in tegen “personen gelieerd” aan de vzw ‘Let’s Go Urban’. El Kaouakibi wordt ervan beschuldigd subsidiegeld voor die vzw misbruikt te hebben, maar zelf ontkent ze die beschuldigingen. Na een reconstructie van de gebeurtenissen heeft ze nu naar eigen zeggen “verschillende zaken ontdekt die mij ertoe leiden om over te gaan tot neerlegging van een strafklacht”.