EK BMX komende zomer in Heusden-Zolder

De Limburgse gemeente met daarin het voormalige F1-circuit krijgt van 3 tot 5 april ook de eerste twee manches van de European Cup toegewezen. De plaatselijke organisatoren hebben dan ook al heel wat ervaring. Zo organiseerden ze in 2019 al eens de wereldkampioenschappen BMX.

In 2022 wordt het EK in de Kempense gemeente Dessel (8-10 juli) gehouden. Dessel zou het EK oorspronkelijk al in 2020 organiseren. In eerste instantie zou het EK in juli vorig jaar doorgaan. De titelstrijd werd nadien omwille van de coronacrisis verschoven naar oktober, maar ook die datum bleek niet haalbaar. Dessel organiseerde het EK BMX eerder al in 2013.