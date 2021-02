Net geen 100 stoelen in het vaccinatiecentrum in Brugge: genoeg voor een week. — © mvn

Honderd dosissen. Dat is waar veel vaccinatiecentra het in hun eerste week mee moeten stellen. Het eerste centrum start maandag, de rest volgt donderdag. “Niet om over naar huis te schrijven”, erkent de Vlaamse overheid. Maar de levering van nieuwe vaccins blijft nu eenmaal haperen. De honderd dosissen zullen terechtkomen bij huisartsen, thuisverpleegkundigen en tandartsen.