Voor bijna 4.000 euro boetes bij controles op zwaar verkeer in Diepenbeek

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft woensdag samen met de dienst ADR (gevaarlijke stoffen) controles gehouden op zwaar vervoer in Diepenbeek. Van de zeventien gecontroleerden waren er twaalf niet volledig in orde. De politie schreef boetes uit voor een totaalbedrag van 3.778 euro. Twee bestuurders kregen een pv voor rijden zonder geldig rijbewijs of voor te snel rijden. Daarnaast waren er nog veertien boetes voor rijden met gsm in de hand, zonder gordel, overlading en negeren van inhaalverbod. maw