Voor 9.000 euro achterstallige belastingen geïnd bij controles in Heusden-Zolder

De politie en de Vlaamse belastingdienst hebben dinsdag een controle gehouden op twee plaatsen in Heusden-Zolder. Op de Beringersteenweg en in de Sint-Jobstraat werden 1.883 voertuigen gecheckt. Elf pv’s werden opgesteld voor achterstallige belastingen, met een totaalbedrag van 9.000 euro. Een bestuurder kreeg een boete omdat die een voorlopig rijbewijs had zonder begeleider. Toch vervoerde die een passagier. op de auto kleefde geen L. maw