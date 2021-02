Dilsen-Stokkem/Maasmechelen

Een 52-jarige man uit Maasmechelen kreeg donderdag een gevangenisstraf van 36 maanden en een geldboete van 8.000 euro voor het kweken van cannabis in zijn huurwoning in Dilsen-Stokkem en in een schuur bij zijn aangetrouwde neef in Maasmechelen. De Nederlandse leverancier van de materialen verklaarde dat alles louter diende voor de inrichting van een duiventil.