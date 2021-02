Een wandeling met de hond is niet geheel ongevaarlijk bij dit weer omdat het strooizout schadelijk is. — © pol de wilde - corelio

Sint-Truiden

Strooizout is schadelijk voor de poten van huisdieren. Daarom is Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) met een sensibilisatiecampagne gestart. Twee tips: smeer de poten voor het buitengaan met vaseline in en spoel ze na de wandeling af met lauw water.