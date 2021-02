Armand Marchant finisht niet in super-G, WK-goud is voor Oostenrijker Kriechmayr

Kriechmayr, die een Belgische moeder heeft, finishte in 1:19.41. De zilveren medaille ging naar de Duitser Romed Baumann, op zeven honderdsten van een seconde van de Oostenrijkse winnaar. De Fransman Alexis Pinturault werd derde op 0.38.

Dit seizoen staat Kriechmayr stevig aan de leiding in de wereldbekerstand van de super-G. Hij was op het vorige WK, in 2019 in Are, goed voor zilver in de super-G en brons in de afdaling.

Armand Marchant komt op dit WK ook nog in actie in de combiné (15 februari) en de slalom (21 februari). Vooral in die laatste discipline wil hij een goed resultaat behalen. De Luikenaar staat na Beaver Creek 2015 voor de tweede keer in zijn carrière op een WK. In januari 2017 liep Marchant een complexe scheenbeenbreuk op, waarna een lange revalidatieperiode volgde. Pas in november 2019 vierde hij zijn rentree in de wereldbeker.

Het WK in Cortina d’Ampezzo kreeg de voorbije dagen te maken met slechte weersomstandigheden. De super-G voor mannen werd maandag al van dinsdag naar donderdag verplaatst vanwege hevige sneeuwval en lawinegevaar.