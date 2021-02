Actrice Priyanka Chopra openhartig over misgelopen operatie: “Mijn oorspronkelijke neus was weg”

In het boek doet Priyanka Chopra haar professioneel traject van de afgelopen twee decennia uit de doeken en blikt ze vooruit naar de toekomst, maar tijdens het overlopen val alle hoogtepunten staat ze ook stil bij een bijzonder dieptepunt: haar ervaring met neusoperatie.

E! News keek het boek in en meldt dat Chopra van zichzelf schrok nadat ze een routineoperatie aan de neus onderging. Ze had een poliep opgelopen, die aanvoelde als een infectie van de sinussen, en plande een poliepectomie in. Tijdens die procedure ging het mis. Toen de chirurg van dienst het weefsel probeerde te verwijderen, beschadigde hij per ongeluk haar neusbrug.

© ISOPIX

“Mijn oorspronkelijke neus was weg. Mijn gezicht zag er helemaal anders uit. Ik was mezelf niet meer”, staat er te lezen. “Ik voelde me kapot en hopeloos. Elke keer dat ik in de spiegel keek, leek het alsof een vreemdeling me aankeek. Ik dacht niet dat mijn gevoel van eigenwaarde of mijn zelfrespect ooit van de klap zou herstellen.”

De gevolgen van de misgelopen operatie hadden volgens Chopra een negatieve impact op haar carrière. Ze verloor naar eigen zeggen twee filmrollen die ze had verworven nadat ze in 2000 tot Miss World was gekroond, werd gedegradeerd van hoofdrolspeelster tot actrice die enkel bijrolletjes kreeg en sommige media gaven haar de bijnaam ‘plastic Chopra’.

“Mijn carrière, die zozeer gebaseerd was op uiterlijk, leek voorbij te zijn nog voor alles begon ”, schrijft ze. Ondanks de operaties die ze nog onderging om haar neus in de oorspronkelijke staat te herstellen, is ze gewend geraakt aan haar gezicht. “Als ik in de spiegel kijk, ben ik niet langer verrast. Ik heb vrede gesloten met deze iets andere ik.”