Zuhal Demir trekt geld uit voor zomerfestivals, organisatoren blijven voorzichtig

Dat zou goed nieuws kunnen zijn voor Pukkelpop, dat in principe tussen 19 en 22 augustus plaatsvindt. Ook Zuhal Demir gelooft in een festivalzomer, want ze maakt 10 miljoen euro vrij om festivals coronaproof te kunnen organiseren. Maar daar wil viroloog Marc Van Ranst niet van weten. Volgens hem is een gewone festivalzomer uit den boze, van niks naar alles in één keer kan niet volgens hem. De Limburgse festivals die we contacteerden zijn alvast tevreden met de steun, maar benadrukken dat ze vooral duidelijkheid willen. Zonder perspectief heeft het geen nut om plannen te maken klinkt het.