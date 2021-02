Zes op tien bedrijven wil vaccineren op de werkvloer

Zes op tien bedrijven met meer dan 50 werknemers wil vaccinaties organiseren op de werkvloer. Dat blijkt uit een bevraging van Voka Limburg. Dat is helemaal niet zo’n gek idee, klinkt het. Ondernemingen beschikken vaak over een eigen medische dienst. Bedrijfsartsen hebben ook ervaring met het toedienen van vaccins. Denk maar aan het griepvaccin. Daarnaast pleit Voka ook om de invoering van een vaccinatiepaspoort, zoals de Scandinavische landen overwegen. Dat moet het zakelijk reisverkeer vlotter op gang laten komen en uiteindelijk onze export, die zo belangrijk is voor de Limburgse economie, bevorderen.