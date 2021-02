Stomverbaasde man doet handige ‘ontdekking’ aan benzinetank van zijn auto: “En dat na 38 jaar op deze aarde”

“Je leert elke dag iets bij op TikTok”, aldus een man die na “38 jaar op deze aarde” ontdekt dat hij de dop van zijn benzinetank gewoon aan het klepje kan hangen. De video werd al talloze keren bekeken en heel wat mensen reageren even verbaasd op de ‘ontdekking’. Anderen - vooral vrouwen - zijn minder onder de indruk en gebruiken het handige klepje al eeuwen. Onze man nam de proef op de som en kwam tot de conclusie dat het wel degelijk is zoals in de TikTok-video: “Ik loop al 35 jaar op deze aarde rond en ontdek dit ook nu pas.”