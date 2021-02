Professor geeft twee uur les tot duidelijk wordt dat hij bijna de hele tijd op ‘mute’ stond.

Wang kon zijn oren nauwelijks geloven toen enkele studenten hem op de hoogte brachten op het einde van de les wanneer hij vraagt of er nog vragen zijn. “Wat?”, is het enige dat de professor wiskunde kon uitbrengen, voor hij begon te hyperventileren. De beelden van het einde van zijn les werden op TikTok gezet, waar ze al talloze keren werden bekeken.

Heel wat kijkers vermoedden - en hoopten - dat het gewoon een grap van de studenten was, maar niks blijkt minder waar. De academicus geeft digitale les via zijn iPad en had zijn de studenten ook op mute gezet, zodat ze niet konden onderbreken om hem te verwittigen. Ook hun chatberichten op Zoom werden niet gelezen en Wang beantwoordde zijn telefoon niet, klinkt het in de reacties op de video van studenten die beweren de les gevolgd te hebben.

Uiteindelijk kan de professor niet anders dan te accepteren dat hij twee uur tegen zichzelf heeft zitten babbelen en excuseert hij zich tegen zijn studenten. “Oké, dan moet ik de les op een ander moment hernemen. Sorry.”

(pjv)

