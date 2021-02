We Fashion lanceert kledinglijn voor tienermeisjes

De zogenoemde teens collectie voor jonge meisjes is in het leven geroepen omdat deze doelgroep volgens het bedrijf vaak opkijkt naar de stijl van volwassen vrouwen. Met de items op maat van jongeren, gaande van overshirts, skorts en T-shirts met rockprint, kunnen ze op zoek naar verschillende combinaties en hun eigen stijl.

Het Nederlandse merk, dat ook Belgische vestigingen heeft, vult daarmee het aanbod van dames-, heren-, en kindermode aan. De meisjescollectie zal wel enkel online te koop worden aangeboden via de website. Wanneer precies is nog niet duidelijk, maar de datum zal later via de sociale mediakanalen worden aangekondigd.