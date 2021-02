Parcours van de Vuelta 2021 bekendgemaakt: twee tijdritten en een aankomst bergop waar Evenepoel vorig jaar uitpakte

Het parcours van de 76e Ronde van Spanje werd donderdagmiddag in Burgos voorgesteld. De charmante Noord-Spaanse stad organiseert op 14 augustus de openingstijdrit van 8 kilometer. Drie weken later eindigt de Vuelta met een tijdrit van 33,7 kilometer in Santiago de Compostella. Al in de derde etappe staat een bergrit met aankomst bovenop de Picón Blanco op het programma. Op deze smalle en winderige col boekte Remco Evenepoel vorig jaar één van zijn strafste overwinningen.