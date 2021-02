Alle vragen over vaccinatiecentra en vaccinatiestrategie beantwoord

Jeroen van der Hilst (UHasselt/Jessa): “Vanuit de Hoge Gezondheidsraad is er een commissie gevormd om te bekijken welke mensen nu vaker op intensieve zorg terechtkomen en welke mensen vaker sterven. Dat is de richtlijn geweest om af te bakenen wie er risicopatiënt is. Vervolgens hebben we gekeken naar alle data in België, maar ook naar alle studies die uit andere landen komen. Daaruit hebben we de personen met onderliggende aandoeningen gefilterd waarvan we weten dat als ze COVID-19 krijgen, de ziekte ernstig kan verlopen. Deze groep mensen zullen we eerder vaccineren dan de brede bevolking. De overheid zal gegevensdatabanken en de huisartsen raadplegen om deze doelgroep uit te nodigen voor vaccinatie. Als je geen oproep krijgt, maar het is op dat moment wel de beurt aan de risicopatiënten, dan check je best eerst even de lijst met risicopatiënten om na te gaan of jouw aandoening tot die categorie behoort. Als dat zo is, dan neemt u best contact op met uw huisarts. De lijst met risicopatiënten is openbaar en kan je raadplegen op health.belgium.be.”



“Daarbij geldt dat bij bijna alle aandoeningen leeftijd een belangrijkere risicofactor is dan de aandoening zelf. Iemand die 30 jaar is en geneesmiddelen gebruikt voor reuma en een beetje te dik is en een hoge bloeddruk heeft, heeft nog altijd veel minder kans om ernstig ziek te worden of op intensieve zorgen opgenomen te worden of te overlijden dan een gezonde 70-jarige. Daarom worden eerst de 65-plussers gevaccineerd, en pas daarna gaan we kijken naar de mensen jonger dan 65 jaar wie daar het meeste risico loopt op een ernstig verloop van COVID-19.”



“Er zijn geen risicogroepen die het vaccin niet zouden moeten krijgen. De enige uitzondering op dit moment zijn zwangere vrouwen omdat we daar nog niet voldoende gegevens van hebben. En mensen die een allergie hebben voor een van de bestanddelen van het vaccin. Maar voor de rest zijn er geen ziektes of aandoeningen waardoor je het vaccin niet zou mogen krijgen.”