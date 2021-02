Bruin is het nieuwe zwart: zo draag je de kleur ook in de lente

Van beroemdheden tot andere modefans op Instagram: ze lijken zich vaker van top tot teen in het bruin te hullen. Ook op de catwalks lijkt het erop dat zwart even een kleinere rol speelt. Wij geven tips om de kleur - van donker chocoladebruin tot roest- en beigebruin - boeiend te combineren in het voorjaar.

Een bruine kleur wordt vaak met de koude wintermaanden geassocieerd, maar veel modemerken bewijzen het tegendeel door een heel gamma aan schakeringen in hun zomercollecties te verwerken. Bij Jil Sander krijgen zomerjurken een diepbruine tint mee, de Amerikaanse ontwerper Michael Kors ziet het met een tint die op gedroogde aarde lijkt iets lichter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op Instagram maakt bruin ook furore. Onder meer Kim Kardashian poseerde onlangs in een look die verschillende schakeringen bundelt. De realityster hield de op streetstyle geïnspireerde outfit boeiend en door bovenop de verschillende soorten bruin ook verschillende materialen te spelen, zo heeft haar donsjas in karamel een glanslaagje.

Met bruin kun je ook op een zachte manier de zakelijke toer op. Dat toont Vogue op de cover van het maartnummer met Angelina Jolie. Daarop poseert de actrice in een lichtbruine kokerrok, gecombineerd met een zandbruine top en mantel, gehaald bij de modezhuizen Max Mara en Ralph Lauren. Ook het riempje en de pumps van de brunette zijn, jawel, bruin.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Experts koppelen de populariteit van bruin aan de lockdown en onze herverbinding met het buitenleven. “In 2020 merkten we een toename in natuurlijke tinten toen consumenten massaal naar buiten trokken”, zegt Johanna Thomas van kleuradviesbureau Coloro in The Guardian. “Ze zochten comfort in aarding en authentieke tinten.”

Voor wie wil experimenteren: bruin past goed bij andere tinten die je terugvindt in de natuur zoals mosgroen en koper. Je kunt er de perfect ton sur ton-look mee samenstellen als je mixt met neutraal beige of zandkleuren. Mag het iets gewaagder? ‘Illuminating’, het frisse geel dat kleureninstituut Pantone bombardeerde tot de kleur van 2021 werkt prima als eyecatcher.

Shopping: