Alle vragen over het coronavaccin beantwoord

Jeroen van der Hilst (UHasselt/Jessa Ziekenhuis): “De prik geeft lokale bijwerkingen. Op de plek waar het ingespoten is, gaat je afweersysteem aan de slag. Dus dat geeft bij de meerderheid van de mensen zwelling op de plek waar het ingespoten is. Dat is wat meer dan bij een griepvaccin. Ik heb daar zelf ook last van gehad. Ik heb twee dagen niet op mijn linkerzij kunnen slapen. Dat gaf best wel wat pijn, zoete pijn, want je weet dat je afweersysteem aan de slag is. Je weet dat er afweerstoffen gemaakt worden. Van de tweede prik weten we ook dat je erop kan reageren, dus mijn advies is om wat Dafalgan te nemen als je er last van hebt. Maar laat dit je niet tegenhouden om het te doen.”



Is er kans op neurologische bijwerkingen?



“De vaccins die we hebben, zijn getest in hele grote groepen mensen. Ruim 40.000 mensen per studie. Alle bijwerkingen worden bijgehouden. Mensen kunnen wat hoofdpijn hebben. Maar je ziet niet meer problemen dan bij mensen die binnen de studiefase een nep-vaccin kregen. In de studiefase krijgt de ene helft het vaccin en de andere helft een placebo. Als je vergelijkt hoeveel nevenwerkingen in beide groepen voorkomen, is dat gelijk. Dus mensen hebben niet meer neurologische nevenwerkingen. Er komen steeds meer data beschikbaar en de resultaten zijn zeer geruststellend.”