Alle vragen over de veiligheid van het coronavaccin beantwoord

Jeroen van der Hilst (UHasselt/Jessa Ziekenhuis): “Dat is wel bijzonder. Ik ben hoofd van het Vaccinatiecentrum Jessa Travel Clinic in het Jessa Ziekenhuis. En daar komen per jaar zo’n 5.000 mensen langs voor advies voor ze op reis gaan, daarvan zie ik er zelf een kleine 1.000. En dan krijgen ze ook vaccins. Ik doe dat nu zo’n tien jaar en ik heb ongeveer 10.000 mensen gezien. Ik heb nog nóóit iemand gehad die vroeg naar de lange termijneffecten van het vaccin dat hij kreeg. Die mensen hebben ook gelijk, want dat is allemaal heel goed onderzocht geweest. En die lange termijneffecten zijn er ook niet. Het is ook heel onwaarschijnlijk dat die lange termijneffecten gaan komen bij dit coronavaccin. Het vaccin is ook heel snel uit je lichaam verdwenen. Je spuit het in. Het is een vrij instabiele molecule, dus het gaat snel kapot. En je afweer gaat aan de slag en ruimt het op. Wat er overblijft na 2-3 weken is een goede afweerreactie. Maar van het vaccin is helemaal niets meer aanwezig. Dus hoe dat over tien jaar voor problemen zorgen, kan ik me niet voorstellen.”



Piet Stinissen (UHasselt): “Misschien moeten we toch nog eens benadrukken dat er op dit moment (februari 2021) 32 miljoen mensen gevaccineerd zijn in de wereld met het COVID-vaccin. In de VS, in Israël en in het Verenigd Koninkrijk wordt al veel gevaccineerd en hebben ze al veel ervaring. Al die mogelijk bijwerkingen worden gemonitord. Daar zijn op dit moment al heel wat gegevens over beschikbaar. Dat gebeurt zowel in België als in Europa als in de VS. Dat is trouwens allemaal publiek toegankelijke informatie. Daar zien we, naast pijn in de schouder, geen problemen opduiken. Het is een stukje vertrouwen hebben, maar je moet beseffen dat dit niet opweegt tegen het risico van COVID. Alleen al in België zijn er 20.000 mensen aan overleden. Daar kennen we de risico’s heel goed van, we weten wat daar de gevolgen van zijn. We weten misschien niet wat het betekent op tien jaar voor het vaccin, maar nogmaals, er is al honderden jaren ervaring met vaccinatie. Er is geen enkele indicatie dat het vandaag problemen zou opleveren, en het zou heel vreemd zijn als we nu tien jaar zouden wachten om de vaccins toe te passen.”