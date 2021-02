Alle vragen over de bescherming die het coronavaccin biedt beantwoord

Piet Stinissen (UHasselt): “Het is eerst en vooral niet verrassend dat het virus muteert. Dat is een normaal proces elke keer zo’n virus gekopieerd wordt, zullen er wel spellingsfouten ontstaan. Het klopt dat er nu een drietal varianten zijn waar men zich wat meer zorgen over maakt. Omdat die varianten leiden tot kleine wijzigingen in het spike-eiwit, dat uitsteekseltje aan de buitenkant van het virus, waartegen de vaccins nu net gericht zijn. Dus dat is vandaag nog in onderzoek. Dat zijn studies, waarbij men personen onderzoekt die al gevaccineerd zijn, waarbij men nagaat of de antistoffen ook bescherming zullen bieden tegen de nieuwe varianten. Er zijn recente studies waaruit blijkt dat het meevalt. Er is dus wel een immuunrespons tegen die varianten. Soms is die wat lager, maar dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Er is trouwens ook nog die T-celrespons, onze afweercellen komen ook in actie als er iets lichaamsvreemd binnendringt. De laboratoriumresultaten zijn op dit moment dus zeker niet verontrustend.



“Maar natuurlijk is het beste experiment om in real life te zien waar de variant opflakkert, of daar het vaccin nog zal beschermen. Het Janssen vaccin is bijvoorbeeld getest in Zuid-Afrika, waar de Zuid-Afrikaanse variant aanwezig is. Daar blijkt de bescherming iets lager te zijn. Maar dat zit nog altijd behoorlijk goed. En AstraZeneca wordt bijvoorbeeld in de UK getest waar de Britse variant voorkomt. Ook daar zien we niet al te grote problemen. We moeten daar heel voorzichtig in zijn. Het is ook belangrijk dat we die varianten buiten houden. Dat wordt zeer goed gemonitord de dag van vandaag. Bijvoorbeeld in het Jessa Ziekenhuis, waarbij in alle stalen wordt gekeken welke varianten aanwezig zijn. Als er zo’n variant opduikt, moet er heel snel getest worden zodat die uitgeschakeld kan worden. Dus voorlopig denk ik dat het meevalt.”



“Moest er in de toekomst toch een probleem ontstaan, omdat we natuurlijk niet weten wat de toekomst brengt, en of er nog andere varianten opduiken, dan hebben we vandaag het geluk dat we vaccins hebben die relatief snel aangepast kunnen worden. Zeker die mRNA-vaccins. Men is er eigenlijk al mee bezig om die aan te passen en om te kijken welke studies nodig zijn om dat te doen. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat we in de toekomst een bijkomende prik zullen krijgen met een aangepast vaccin.”