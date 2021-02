Hasselt

Verrassing donderdag in de Hasseltse rechtbank waar de rechter een 25-jarige Genkse vrij sprak van een overval op een krantenwinkel in Runkst. Haar vriend, een Turnhoutenaar (24), is wel schuldig bevonden. Hij kreeg drie jaar cel. De overval was uitvoerig te zien in het VTM-programma Faroek.