Hilarisch tafereel in Portugese beker: spelers moeten defecte ziekenwagen van het veld duwen

Sinds corona de stadions heeft laten leeglopen, horen we coaches langs de lijn voortdurend “push, push” roepen. In de halve finale van de Portugese beker tussen Porto en Braga was dat letterlijk te nemen. Spelers moesten een ambulance met panne van het veld duwen.

De ambulance was het veld opgereden voor een horrorblessure van Braga-verdediger David Carmo. Zijn enkel klapte dubbel in een duel met Luis Diaz, die na de tussenkomst van de VAR rood kreeg. Nadat Carmo op een draagberrie en in de ziekenwagen was geladen, geraakte die op het natte veld niet meer gestart en moesten spelers van zowel Braga als Porto hem een handje helpen, een hilarisch tafereel.

De heenwedstrijd in Braga eindigde op 1-1. De terugwedstrijd wordt op 3 maart gespeeld.