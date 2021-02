Houthalen-Helchteren

Oud-gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Houthalen-Helchteren Gert L. (37) is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 20 maanden cel en 8.000 euro boete. De man zit al acht jaar in een negatieve spiraal en maakte zich ook nu weer schuldig aan drugsdelicten.