“Just litTle avoCado tequila” Dronken Tom Brady gooit met Super Bowl-trofee op bootfeestje

Na maanden van stress en sportieve focus moest er duidelijk héél wat druk van de ketel bij Tom Brady, de 43-jarige quarterback van de Tampa Bay Buccaneers. De beste American Football-speler aller tijden pakte zondag tegen Kansas City Chiefs zijn zevende Super Bowl en dat mocht woensdag stevig gevierd worden. Brady kroop met zijn ploegmakkers in enkele bootjes - nu ja, Brady verscheen in een gloednieuwe boot van 2 miljoen dollar - en hield een overwinningsparade op het water van Tampa Bay (Florida). En daarbij werd al eens een glaasje gedronken. Tequila blijkbaar. Een venijnig drankje, zo weten de kenners. Zeker in combinatie met wat zon. En bij een hypergezonde atleet als Brady die in het normale leven de alcohol schuwt komen die kleine Mexicaantjes dubbel zo hard aan.

Zo bleek ook uit het gedrag van Brady op de boot. Op een bepaald moment gooide hij in open water de Super Bowl-trofee (Lombardi Trophy) van de ene boot naar de andere. Met succes, ook onder invloed is de werparm van de quarterback gelukkig foutloos. Achteraf moest Brady ondersteund en weggeleid worden door collega-quarterback Ryan Griffin. Op die filmpjes kwamen nogal wat negatieve reacties. Brady reageerde op Twitter met enkele spellingfouten: “Noting to see her...just litTle avoCado tequila”.

