Donderdag werd met tal van vrijwilligers het vaccinatiecentrum in de Limburghal getest. — © Chris Nelis

GENK

Vanaf 22 februari worden de eerste driehonderd vaccins toegediend in de Limburghal in Genk. Dat liet burgemeester Wim Dries weten tijdens de testdag van het centrum waar zowel inwoners van Genk, As als Zutendaal gevaccineerd zullen worden.