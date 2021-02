Carnaval in Voeren, de film

Carnaval in Voeren. — © Nico Meens

Voeren

Op zaterdag 13 februari, zondag 14 februari en maandag 15 februari om 20.11 uur toont Omroep Voeren de film ‘Carnaval in Voeren’ (in drie delen). Op dinsdag 16 februari vanaf 14.11 uur wordt dan de volledige carnavalsfilm ‘Carnaval in Voeren’ uitgezonden. (met het Voerense Carnavalsfeest verleden en toekomst). Leuke fragmenten van carnavalszittingen en optochten, mooie anekdotes en een duidelijk beeld van de veranderingen van het carnavalsfeest door de jaren heen met een blik op de toekomst!