DILSEN-STOKKEM

‘Fietsen door het water’ is in Bokrijk momenteel ‘Fietsen door het ijs’. Maar in het natuurgebied Negenoord aan de Maas in Stokkem kan je wel ‘Fietsen door het water’. Dat kan omdat de Maas hoog blijft stromen in het landschap en druk uitoefent op het grondwater van de Oude Maas.