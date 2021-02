Jennifer Lopez maakt indruk met een pittig, kort kapsel

Tijdens de inauguratie van Joe Biden maakte Jennifer Lopez niet enkel grote indruk met haar optreden, ook haar stijlvolle outfits werden erg positief onthaald. Toen nog pronkte ze met haar weelderige, golvende lokken, die min of meer haar handelsmerk vormen, maar op sociale media laat ze zich van een andere kant zien.

Op haar Instagrampagina deelde ze de coverfoto van het maartnummer van het tijdschrift Allure, waar ze met een pittig, kort kapsel op te zien is. De reacties van haar fans zijn meer dan lovend, maar of de zangeres ook effectief de schaar in haar lokken zette of koos voor een pruik, is momenteel wel nog niet duidelijk.