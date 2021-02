Luka Doncic leidt Dallas met triple-double naar zege

Los Angeles Lakers blijft in de winning mood, al was het wel voor de derde keer dit seizoen na één overtime. Tegen Oklahoma City Thunder won het met 114-113. Goed voor een zesde zege op een rij. Luka Doncic blijft intussen schitteren met triple-doubles en leidde Dallas ook naar een nipte zege: 118-117 versus Atlanta Hawks.

Het kostte Los Angeles Lakers, zonder superster Anthony Davis, tegen een fel Oklahoma City Thunder bloed, zweet en tranen om de winst in het eigen Staples Center te houden. Al Horford (15 punten, 8 rebounds, 8 assists), Kenrich Williams (24 punten) en co. maakten er in LA immers een spannende pot basketbal van. OKC, dat halfweg een 57-67 bonus op zak had, ging dan ook pas na één overtime door de knieën. Bij 95-94 kwamen de Lakers pas voor de eerste keer aan de leiding! LeBron James moest bij 102-105 tevens de meubelen redden en forceerde een verlenging. Daarin hielden de Lakers, via onder meer King James (25 punten, 6 rebounds, 7 assists), de Duitse guard Dennis Schröder (19 punten, 7 punten, 5 assists) en Montrell Harrell (20 punten) de winst in LA. Na zes opeenvolgende zeges blijft Los Angeles Lakers met 20 op 26, en achter Utah Jazz (20 op 25), tweede in de Western Conference.

Wie anders dan Luka Doncic leidde Dallas Mavericks naar de winst tegen Atlanta Hawks. Het 21-jarig wonderkind uit Slovenië was weer goed voor een triple-double (28 punten, 10 rebounds, 10 assists) waardoor de Mavs met 118-117 wonnen. Het was voor Doncic maar liefst zijn 32ste triple-double in de NBA! Tray Young (25 punten, 15 assists) was de uitblinker bij de Hawks. De Mavs blijven met 12 op 26 wel in de middenmoot van de Western Conference bengelen. Atlanta staat met 11 op 24 op de achtste stek, de laatste die recht geeft op de play-offs, in de Eastern Conference.

Brooklyn Nets, zonder Kevin Durant, won in het eigen Brooklyn Center met 104-94 van Indiana Pacers. James Harden (19 punten, 11 rebounds) en Kyrie Irving (35 punten, 8 assists) stuwden de Nets naar de winst. Brooklyn is intussen met 15 op 27 opgerukt naar de derde plaats in de Eastern Conference.

Phoenix - Milwaukee 125 - 124

Chicago - New Orleans 129 - 116

Brooklyn - Indiana 104 - 94

LA Lakers - Oklahoma City 114 - 113 (n.v.)

Denver - Cleveland 133 - 95

Memphis - Charlotte 130 - 114

Minnesota - LA Clippers 112 - 119

Washington - Toronto 115 - 137

Dallas - Atlanta 118 - 117

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 72 25 18 7

2. Milwaukee 64 25 16 9

3. Brooklyn 55,6 27 15 12

4. Boston 52,2 23 12 11

5. Indiana 48 25 12 13

6. Toronto 48 25 12 13

7. Charlotte 46,2 26 12 14

8. Atlanta 45,8 24 11 13

9. New York 42,3 26 11 15

10. Chicago 41,7 24 10 14

11. Miami 41,7 24 10 14

12. Cleveland 38,5 26 10 16

13. Orlando 36 25 9 16

14. Washington 27,3 22 6 16

15. Detroit 25 24 6 18

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 80 25 20 5

2. LA Lakers 76,9 26 20 6

3. LA Clippers 69,2 26 18 8

4. Phoenix 62,5 24 15 9

5. Portland 56,5 23 13 10

6. San Antonio 56 25 14 11

7. Denver 54,2 24 13 11

8. Golden State 52 25 13 12

9. Sacramento 50 24 12 12

10. Memphis 50 20 10 10

11. Dallas 46,2 26 12 14

12. New Orleans 45,8 24 11 13

13. Houston 45,8 24 11 13

14. Oklahoma City 41,7 24 10 14

15. Minnesota 24 25 6 19