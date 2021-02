Op Aspermansvijver in Rekem - Opgrimbie mag niet geschaatst worden

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) is duidelijk: “Op de Aspermansvijver - die grotendeels op het grondgebied van Lanaken ligt - mag en kan niet geschaatst worden. Enerzijds is de vijver nog lang niet dichtgevroren en is het aanwezige ijs veel te fragiel met heel wat wakken waardoor schaatsen op dit ogenblik veel te gevaarlijk is. Wat dat betreft liet de Brandweer Oost-Limburg woensdag weten dat de ijslaag minstens 11 à 12 centimeter moet zijn en dat is bijlange niet het geval. Anderzijds zitten we met de geldende coronamaatregelen die samenscholingen verbieden. Massabijeenkomsten moeten we te allen tijde vermijden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Eerder deze week had Vlaams minister Zuhal Demir te kennen gegeven dat schaatsen op natuurijs kan, op voorwaarde dat de gemeentebesturen de locaties openstellen en toezien op de handhaving van de coronamaatregelen. Dat gebeurt voor Aspermansvijver in het Nationaal Park Hoge Kempen dus niet.