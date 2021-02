Coronavirus is ons weer paar stappen voor met nieuwe mutaties: kunnen we winnen?

Was het een schaakwedstrijd, dan drong het coronavirus momenteel de vaccins in de verdediging. Gisteren doken opnieuw twee nieuwe versies van het virus op, en vooral de Bristol-variant wordt door Britse experts als zorgwekkend beschouwd. Bovendien blijkt dat alle vaccins een pak minder efficiënt zijn tegen de Zuid-Afrikaanse variant. De producenten werken aan een nieuwe tegenzet. “Maar dit zal uiteindelijk in een remise eindigen.”