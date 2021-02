Recordaankoop Haller schiet Ajax twee goals naar zege op PSV in Nederlandse beker

Met twee treffers heeft Sébastien Haller zijn ploeg Ajax woensdag ten koste van PSV naar de halve finales van de KNVB-beker geholpen (2-1). De Fransman van 22,5 miljoen euro, die per ongeluk die niet werd aangemeld voor de Europa League, beloonde zijn ploeg voor een uitstekende eerste helft. Hij zag ook dat PSV na rust plotseling wel in staat was om er een echte wedstrijd van te maken.

Ajax speelt in de halve finale een uitwedstrijd tegen Vitesse of de winnaar van het duel tussen sc Heerenveen en Feyenoord. Uitgerekend Haller bekroonde het enorme veldoverwicht met twee doelpunten. De Fransman schoot eerst raak op aangeven van Davy Klaassen en tikte even later een voorzet van Dusan Tadic binnen, nadat Antony de bal wel heel simpel van Pablo Rosario had afgepakt (zie video’s onderaan). PSV miste vooral voor rust de creatieve ingevingen van de afwezige Mario Götze en de snelheid van de geblesseerde Cody Gakpo en Noni Madueke. Nu kwam er wel heel veel neer op Donyell Malen, die vlak voor het rustsignaal de eerste kans van zijn ploeg miste.

Ajax slaagde er na rust niet in het enorme tempo vol te houden. PSV kwam steeds meer in het spel voor en kwam na een klein uur met een eigen doelpunt van Jurriën Timber terug in de wedstrijd. In een spannend laatste half uur bleven de beste kansen voor de thuisploeg. Doelman Lars Unnerstall, die in het bekertoernooi opnieuw de voorkeur kreeg boven Yvon Mvogo, voorkwam dat Tadic en Blind scoorden. Hij zag de ingevallen David Neres rakelings naast schieten. Klaassen voorkwam diep in blessuretijd nog dat Denzel Dumfries een verlenging voor PSV wist af te dwingen. In het slot mocht Yorbe Vertessen nog invallen bij de bezoekers, reservedoelman Maxime Delanghe bleef de hele wedstrijd op de bank.

