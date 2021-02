N-VA schaart zich achter de oproep van de huisartsen om te gaan vaccineren per leeftijdsgroep. Kamerleden Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Yoleen Van Camp zeggen dat in een opiniestuk, dat donderdag ook in Knack staat. “Laat de prioritering van risicopatiënten achterwege”, luidt het.