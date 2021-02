Tottenham uitgeschakeld in FA Cup na spektakelstuk: 5-4 (!) met koffie slurpende Ancelotti en balende Mourinho

In de achtste finales gingen ze na verlengingen met 5-4 onderuit tegen Everton. Na de reguliere speeltijd stond er 4-4 op het scorebord in Goodison Park. Davinson Sanchez opende al snel de score voor de bezoekers in wat zou uitgroeien tot een doelpuntenkermis, maar Dominic Calvert-Lewin, Richarlison en Gylfi Sigurdsson met een elfmeter zorgden er voor dat de thuisploeg nog voor de pauze 3-1 uitliep. Erik Lamela bracht de Spurs diep in de toegevoegde tijd echter opnieuw in de wedstrijd.

Na rust volgde de gelijkmaker van Davinson Sanchez, zijn tweede van de avond, maar niet veel later bracht Richarlison de thuisploeg opnieuw 4-3 voor. De onvermijdelijke Harry Kane zorgde op aangeven van Son Heung-min voor verlengingen, maar daarin trokken The Toffees dankzij Bernard aan het langste eind. Wat een spektakel: iedereen was dan ook door het dolle heen, behalve coach Ancelotti die rustig zijn koffietje bleef drinken...

Die koffie slurpende Ancelotti was een groot contrast met een balende Mourinho: de vierde nederlaag in vijf wedstrijden voor de Spurs was daarmee immers een feit. In de Premier League zijn ze zo weggezakt naar de achtste plaats.

Opsteker is wel dat ze zich eerder reeds plaatsten voor de finale van de League Cup, eind april tegen Manchester City. In de Europa League is het Oostenrijkse Wolfsberger komende week de tegenstander in de zestiende finales.

Leicester met de hakken over de sloot voorbij Brighton

Leicester City heeft zich met heel wat moeite geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup.

In de achtste finales haalden The Foxes het in het eigen King Power Stadium met het kleinste verschil van Brighton & Hove Albion: 1-0 na een doelpunt diep in de toegevoegde tijd van de ingevallen Kelechi Iheanacho, op assist van wie anders dan Youri Tielemans. Eerder in de partij was de Rode Duivel tegen een gele kaart aangelopen. Bij de bezoekers zat Leandro Trossard niet in de selectie.