Neymar stapt na reeks overtredingen zelf boos van het veld, clash tegen Barcelona in gevaar

Opschudding in de 1/32 finales van de Franse voetbalbeker woensdagavond. Landskampioen Paris Saint-Germain won weliswaar met het kleinste verschil op bezoek bij tweedeklasser Caen na een doelpunt van Moise Kean, maar zag steraanvaller Neymar in de tweede helft verontwaardigd van het veld stappen na een reeks overtredingen op hem.

De Braziliaan wachtte daarbij zijn vervanging zelfs niet af. Pas drie minuten later was Kylian Mbappé klaar om het veld te betreden. Van Neymar was toen al geen spoor meer. De spits trok meteen naar de kleedkamer.

“Hij wordt soms te weinig beschermd”

Volgens PSG-coach Mauricio Pochettino voelde Neymar “pijn aan zijn adductoren”. Donderdag ondergaat hij testen, pas daarna zullen de aard en de ernst van de kwetsuur duidelijk worden. “Het is een spierblessure. We zullen moeten afwachten of het een verrekking of een spierscheuring is”, zei Pochettino. “Ik heb het gevoel dat Neymar soms te weinig beschermd wordt door de arbitrage.”

De Vloek van de Champions League?

Bang afwachten dus voor PSG, een week voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen FC Barcelona. In zijn eerste twee seizoenen bij PSG was Neymar ook geblesseerd in de achtste finales van de Champions League en ging het sterrenensemble eruit tegen Real Madrid en Manchester United. Vorig jaar bleef Neymar wèl fit en schopte PSG het tot in de finale.

Voor die clash Barcelona kunnen de Parijzenaars alvast niet rekenen op Angel di Maria. De Argentijn is al zeker out met een dijbeenblessure.

© ISOPIX

© ISOPIX

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS